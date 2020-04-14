Teröristler sivillere saldırdı: 1 şehit
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Silopi, Şırnak, 3. Sayfa

Teröristler sivillere saldırdı: 1 şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensupları, Kösreli köyü yakınlarında daha önce yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

14.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:05
Teröristler sivillere saldırdı: 1 şehit

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensupları, Kösreli köyü yakınlarında daha önce yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Olayda bir işçi şehit oldu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında PKK terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının saat 08.25 sıralarında infilak ettirilmesi sonucu Yasin Sağır isimli işçinin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Menfur saldırıda şehit olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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