Teröristler Otomatik Silahlar ve Patlayıcılarla Saldırdı... Özel Ekipler Müdahale Etti!

ALMAN güvenlik birimleri, olası terör saldırılarına karşı hazırlıklı olmak için dün Köln/Bonn Havaalanında dev bir tatbikata imza attı. Federal, eyalet, gümrük ve özel birimlere mensup polis ve yetkililerin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmayacak cinstendi.

1000 kişinin görev aldığı tatbikatta, otomatik silahlı, ellerinde ve üzerilerinde patlayıcı bulunan teröristler, havaalanına saldırıp çok sayıda insanı öldürdü. Havaalanında terör saldırısına hedef olan yolcuları ve yakınlarını ise polis akademisinde eğitim gören polis adayları canlandırdı.

Tatbikatta Brüksel ve Paris'te gerçekleşen saldırıların benzeri canlandırıldı. İki kentteki saldırılar baz alınarak teröristlere nasıl müdahale edilmesi gerektiği ayrıntılı olarak gösterildi.