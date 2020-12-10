Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı

10.12.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:14

Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı Suriye'de bombalı araç patlatıldı: 2 şehit, 6 yaralı Valilikten Resulayn'daki patlamayla ilgili açıklama Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn kırsalında bulunan kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristler tarafından bombalı...

Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı

Suriye'de bombalı araç patlatıldı: 2 şehit, 6 yaralı

Valilikten Resulayn'daki patlamayla ilgili açıklama

ŞANLIURFA - Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn kırsalında bulunan kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 jandarma personeli şehit olurken 6 jandarma personeli ise yaralandı. Aynı patlamada 2 yerel kolluk kuvveti hayatını kaybederken 2'si de yaralandı.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yer alan Suriye'nin Resulayn kenti kırsalındaki bir kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 6 jandarma personelinin ise yaralandığı belirtildi. Aynı patlamada 2 yerel kolluk kuvveti hayatını kaybederken 2'sinin de yaralandığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında," 10.12.2020 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn'daki bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG'li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu, 2 jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi şehit olmuş, 6 Jandarma personelimiz ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralanmıştır.

Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır.

Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı
Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı
Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı
Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN

İlgili Haberler

2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi
2 günlük kısıtlamada 6 bini aşkın araç kontrol edildi
Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı
Şüpheliyi vermek istemeyen yakınları ekiplere saldırdı: 2 polis yaralı, 9 gözaltı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Yağmurda kontrolünü kaybetti, kamyonete çarptığı aracı ile uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Seda Sayan Pınar Altuğ
Spor Neymar Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teröristler kontrol noktasına bombalı araçla saldırdı: 2 şehit, 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:14:42. #1.14#
title