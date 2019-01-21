Teröristler, Kamışlı Sınırında Hendek Kazıyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin iş makineleriyle sınır hattında hendek kazdıkları görüldü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristlerin sınır hattında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazma çalışması sürüyor. Terör örgütü paçavralarının da görüldüğü sınır hattına yakın mesafede teröristler tarafından iş makineleriyle hendekler kazıldığı görüldü. Teröristlerin akaryakıt tankerleri konvoyu da hareket halindeyken görüntülendi. Türkiye tarafından da güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulduğu görüldü. - Mardin

Kaynak: DHA