Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış
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Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış

Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış
04.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:28

Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi Operasyonlarda helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların...

Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi

Operasyonlarda helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Terörün finans kaynağına darbe vurulan operasyonlarda 420 kilo esrar 12 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda, helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar imha edilirken, 420 kilogram esrar ve 12 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Akçabudak köyü ve Yalımlı köyü kırsalında icrasına başlanan Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, 1'i toprak altına kazılarak yapılmış, girişi jelikan bidon kapağı olan, tabanı tahta ve duvarları naylon ile kaplı ve 30 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 9 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Temas araması esnasında, 1 adet helikopter iniş bölgesi olarak değerlendirilen bölgeye ve 1 adet sığınak girişine olmak üzere, amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, 2 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir" denildi.

Operasyonlarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Sığınaklar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"1 adet iki zamanlı çanta tipi benzinli jeneratör, 1 adet silah dürbünü, 3 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet akü, 126 adet pil, 2 adet 3'lü pil bloğu, 2 adet 6'lı pil bloğu, 24 metre sanayi tipi kablo, 50 metre elektrik kablosu, 7 metre 3'lü priz, 1 adet 8 kişilik portatif kamp çadırı, 1 adet amonyum nitrat öğütmede kullanılan kıyma makinesi, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusu kıyafeti, 300 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Operasyonlar 420 kilo esrar 12 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Narko terörizmle mücadele kapsamında iki farklı bölgede arama gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narko-terörizmle mücadele kapsamında, iki farklı bölgede yapılan aramada ise 420 kilogram esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirilmiş, yakalanan esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip sulama hortumu ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Teröristler helikopterin iniş bölgesi ile sığınakların girişlerine patlayıcı tuzaklamış

Kaynak: İHA

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