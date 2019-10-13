13.10.2019 14:34

Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı

Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet etti

ŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti. İsabet eden kurşunun sesi o esnada kayıtta olan kameralarca kaydedildi. Gazeteciler bu saldırı ile bir kez daha büyük bir tehlike atlatmış oldu.

Kaynak: İHA