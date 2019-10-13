Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı
Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet ettiŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti.
Teröristler bir kez daha gazetecileri hedef aldı
Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya kurşun isabet etti
ŞANLIURFA - Akçakale sınırından Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya bir kurşun daha isabet etti. İsabet eden kurşunun sesi o esnada kayıtta olan kameralarca kaydedildi. Gazeteciler bu saldırı ile bir kez daha büyük bir tehlike atlatmış oldu.