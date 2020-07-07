Teröristin teslim olma anı kamerada Hakkari Aktütün'de bir terörist teslim oldu.

Hakkari Aktütün'de bir terörist teslim oldu. Teröristin teslim olma anı kameraya böyle yansıdı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama da ise, "Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA