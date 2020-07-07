Teröristin teslim olma anı kamerada
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Teröristin teslim olma anı kamerada

Hakkari Aktütün'de bir terörist teslim oldu.

07.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:57

Hakkari Aktütün'de bir terörist teslim oldu. Teröristin teslim olma anı kameraya böyle yansıdı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama da ise, "Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Teröristin teslim olma anı kamerada

Kaynak: İHA

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