Teröristin Gösterdiği Yerde PKK'nın Cephaneliği Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin yer göstermesi üzerine yapılan arazi aramasında terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Teröristin Gösterdiği Yerde PKK'nın Cephaneliği Bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin yer göstermesi üzerine yapılan arazi aramasında terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Kaynak: Dunya.com