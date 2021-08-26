Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı
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Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı

Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden teröristi evinde ağırlayan ve baraj şantiyesinde iş makinelerinin yakılmasını planlayan şahısları organize eden örgüt üyesi mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını şehit eden teröristi evinde ağırlayan ve baraj şantiyesinde iş makinelerinin yakılmasını planlayan şahısları organize eden örgüt üyesi mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgüt üyesi Ali Karayılan'a operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Ali Karayılan'ın ikamet ettiği merkeze bağlı Doğanlı köyündeki evine baskın yaptı. Evinde yakalanan şahıs, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Şahsın 2015 yılında Adıyaman-Çelikhan karayolu yakınlarında bulunan Koçali Baraj inşaatında 5 iş makinesinin yakılmasını planlayan 'Bezar Elçi' kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristi evinde ağırladığı öğrenildi. Ali Karayılan'ın Çelikhan karayolunda çadır kurma eylemini gerçekleştiren kişileri de organize ettiği öne sürüldü. İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Ali Karayılan, Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, adli makamlarda verdiği ifadesinde teröriste yemek verdiğini de itiraf etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Teröristi evinde ağırlayan örgüt üyesi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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