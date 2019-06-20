Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...
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Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...

Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı.

Teröristbaşı Öcalan,

Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı

Kaynak: AA
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