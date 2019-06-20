Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki...
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı.
Teröristbaşı Öcalan,"Demokratik ittifakın önemi ikilemlere kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"açıklaması yaptı
Kaynak: AA
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