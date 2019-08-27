27.08.2019 13:36

Terörist mevzileri sınırdan böyle görüntülendi

Teröristler ağır silahlarla sınır hattında bekliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki sınır ilçesi Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırdaki teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Sınırda geçen günlerde yaşanan hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Geçen hafta içerisinde Amerikan ordusuna ait olduğu tespit edilen helikopterlerin sınır devriyesi atması ile hareketlilik yaşanmıştı. Sınıra uzak mesafede zaman zaman helikopter seslerinin duyulduğu ancak görüntülenemediği sınır hattında, bugün sessizlik hüküm sürürken, Telabyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri ve ağır silahları ile nöbet tutukları gözlemlendi. Diğer yandan Telabyad ilçesinde gün boyu değişik yerlerde dumanların yükseldiği görüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Telabyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG'ye mensup unsurların hala ilçede olduğu ve halka zulmettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA