Terörist inlerindeki görüntüler "YPG-PKK ayrımı"nı yalanlıyor (2)

23.10.2019 18:14

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezden görüntüler

Terörist inlerindeki görüntüler "YPG-PKK ayrımı"nı yalanlıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen YPG-PKK'ya ait kamp ve binalardaki baş köşelere, örgütün teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini astığı görülüyor

?- Rasulayn'daki terörist inlerinde görüntülenen Öcalan posterleri, YPG ile PKK'nın aynı oluşum olduğunu bir kez daha ortaya koydu ?

RASULYAN (AA - Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen teröristlere ait eğitim merkezleri ve binalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin bulunması, Batı ülkelerinin YPG ile PKK'nın ayrı oluşumlar olduğu iddialarını yalanlıyor.

AA, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezleri görüntüledi.

Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor.

Sözde eğitim merkezinde kütüphane olarak kullanılan raflarda da teröristbaşına ait çok sayıda kitap görülüyor.

Binalarda YPG/PKK'nın flamaları, ölen teröristlerin fotoğrafları ve örgütün finansmanına faaliyetlerine ilişkin çok sayıda döküman bulunuyor.

Çatışmalarda öldüğü anlaşılan teröristlere ait fotoğrafların bazılarında PKK'nın paçavralarının bulunması dikkati çekiyor.

Örgütün, sözde eğitim merkezini genellikle kadın yapılanmasıdaki teröristleri yetiştirmek için kullandığı öğrenildi.

ABD'nin YPG ile PKK'yı birbirinden ayrı gösterme çabalarına karşın Fırat nehrinin doğusunda teröristlerden kurtarılan pek çok yerde teröristbaşı Abdullah Öcalan resimleri bulunmuştu.

AA, teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da 3 gün önce de örgütün tahrip ettiği hastanenin girişinde teröristbaşı Öcalan posterinin olduğu görüntüleri yayınlamıştı.

Kaynak: AA