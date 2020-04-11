Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarına yalanlama
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Başsavcı, Tunceli, 3. Sayfa

Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarına yalanlama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü tarafından, terör örgütü üyesi A.İ. ile ilgili açıklama yapıldı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarına yalanlama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü tarafından, terör örgütü üyesi A.İ. ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlarda A.İ. isimli şahsın cenazesinin Diyarbakır'da bulunan ailesine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından PTT kargo yoluyla ile gönderildiği iddialarının gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına lüzum görülmüştür.

Tunceli'de 25 Temmuz 2017 tarihinde güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada ağır yaralanan, ardından terör örgütü üyelerince gömülen A.İ'ye ait olduğu düşünülen bazı doku ve kemik parçaları, daha sonraki bir tarihte yakalanan bir başka terör örgütü üyesinin 4 Temmuz 2019 tarihinde gösterdiği yerde bulunmuştur.

Söz konusu yerde bulunan kemik parçaları, anne H.A.'dan alınan kan örneği ile birlikte 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu, 28 Ağustos 2019 tarihinde, kemik parçalarının H.A.'nın oğlu A.İ.'ye ait olduğunu tespit ve teyit etmiştir.

Başsavcılığımızın DNA örneği içeren vücut dokularını teslim etmek üzere temasa geçtiği anne H.A.'nın, Diyarbakır'da oturdukları için almaya gelemeyeceğini dile getirmesi üzerine A.İ'ye ait olduğu tespit edilen parçaların anneye teslim edilmesi için 25 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır Başsavcılığına yazı yazılmıştır. Adresinde bulunmayan anne ile iletişim kurulmasının ardından doku ve kemik parçaları, 10 Nisan 2020 tarihinde adliyeye gelen anne H.A.'ya bizzat teslim edilmiştir. Ölenin annesinden kargo ücreti istendiği iddiaları asılsızdır.

Kemik parçalarından yola çıkarak dikkatle yapılan kimlik tespiti işlemleri ve ölenin yakınlarının bulunması için gösterilen büyük ihtimama rağmen, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "kargoyla gönderme" haber ve yorumları gerçeği yansıtmamaktadır"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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