Teröre karşı renklerle birleştiler - Haberler
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Teröre karşı renklerle birleştiler

Teröre karşı renklerle birleştiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde resim sergisi açıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması olan 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde resim sergisi açıldı.

Proje kapsamında il genelinden 8 lise ile 1 ortaokuldan 124 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla, terörle mücadelede halkın desteğini kazanmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'terör ve terörizm' konulu resim çalışması yapıldı.

Hazırlanan 114 çalışma Mersin merkezde bulunan 3 büyük alışveriş merkezinde sergilendi. - MERSİN

Teröre karşı renklerle birleştiler

Teröre karşı renklerle birleştiler

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