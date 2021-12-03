'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' Projesi Ödül Töreni ve Resim Sergisi Açılışı Yapıldı

MERSİN (Habermetre) - Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte hayata geçirdiği 'Teröre Karşı Renklerle Birleşmek' projesi ödül töreni ve resim sergisi açılışı Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi yaptığı konuşmasında serginin görülmeye değer olduğunu ifade eden Vali Su, "Bizim bulunduğumuz coğrafyamız dünyanın en güzel coğrafyası. Ecdadımız bize dünyanın en stratejik, en güzel, en orijinal toprak parçasını emanet etmiş. Ama bizim gelişmemizi istemeyen, ülkemizin ilerlemesini istemeyen dün, bugün ve yarın da olacak olan birçok gruplar, kesimler, ülkeler var. Ancak millet olarak tarihten bugüne tüm bunlarla mücadele etmişiz, bu mücadeleleri kazanmışız ve bugün de dimdik ayaktayız, yarın da inşallah hep birlikte dimdik ayakta olacağız. Bunun için hepimizin bilgilenmesi, bilinçlenmesi çok çok önemli. " dedi.

Sözlerini 'Teröre Karşı Renklerle Birleşelim' projesine değinerek sürdüren Vali Ali İhsan Su; "8 lisemiz ve 1 ortaokulumuzun katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmayla teröre karşı mücadelede bir ve beraber olma, ülkemizde birlik ve beraberlik bilincinin gelişmesine katkı sunma amacıyla bu güzel proje gerçekleştirilmiş oldu. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve il Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da bir konuşma yaptığı programda Vali Ali İhsan Su, ve protokol üyeleri tarafından projede emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Vali Su ve protokol üyeleri tarafından resim sergisinin açılışı yapıldı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de eserlerinin de yer aldığı sergide, teröre karşı mesajlar verildi. 03. 12. 2021

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