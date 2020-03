Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye bin lira destek verecek Bu süreçte 10 bin aileye gıda paketi, 10 bin aileye de hijyen malzemesi dağıtacak olan belediye 30 bin aileye can suyu olacak...

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden 10 bin aileye her ay bin lira yardımda bulunacaklarını, 10 bin aileye erzak ve 10 bin aileye de hijyen malzemesi dağıtılacağını kaydederek, ilk etapta toplam 30 bin aileye can suyu olacaklarını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler bir bir uygulanmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan ve bu tarihten itibaren belediyenin kaynaklarını halk için kullanmaya başlayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye her ay bin lira verileceğini açıkladı. Vali Güzeloğlu ayrıca, bu süreçte 10 bin aileye gıda paketi 10 bin aileye ise hijyen malzemesi dağıtılacağını bildirdi.

30 bin aileye 'can suyu' desteği

Yapılan çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, en kısa süre içerisinde bu korona virüs tehdidinden Türkiye'nin kurtulması duasını Diyarbakır'dan yaptıklarını söyledi. Sürecin başından itibaren bütün alanlarda temel kamu hizmetlerinde vatandaşların bu virüse karşı korunması, başta sağlık ve hijyen olmak üzere temel önlemlerin hepsinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak yüksek bir sorumluluk duygusu ile hareket ettiklerini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Yaklaşık bir aydır devam eden şehir düzeyindeki tedbirlerimiz hamdolsun bugün kendisini çok açık bir şekilde gösterdi. Yaşanan süreçte Diyarbakır diyebilirim ki bugün 2 milyon nüfusuna rağmen çok büyük bir uyum içerisinde ve sokağa çıkma hassasiyetimiz Cumhurbaşkanımızın 'evde kal' çağrısına bugün itibariyle yaklaşık yüzde 90 düzeyinde bir uyumu gerçekleşmiş ve hayatın hemen hemen durduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu tedbirlerimizi devam eden başta sağlık, hijyen, güvenlik tedbirlerimizi tamamlayıcı Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlamında ekliyoruz ve bunu da çok gerekli görüyoruz. Özellikle yaşanan süreçte kapanan iş yerimiz var. Dolayısıyla işini kaybeden, ekmeğini, aşını yitiren bu kısa geçicide olsa bu anlamda zora giren hemşehrilerimiz var. Bunların ihtiyaçlarını gidermek, beklentilerini karşılamak, sıkıntılarını da bir nebzede olsa hafifletmek için bir Can Suyu Projesi olarak bir sosyal destek paketini hayata geçirdik. Projemiz öncelikle ve özellikle gündelikçi ve yevmiyeci olarak çalışan, emekleriyle günlük kazançları ile geçinen ve bu dönemde işsiz kalan değerli hemşehrilerimizi kapsıyor. İlçe vakıflarımızda bilgi verecek değerli hemşehrilerimize ve aylık bin Türk lirası nakit yardım desteğinde bulunacağız. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Bunun yanı sıra, bu vatandaşlarımızın yanında 10 bin darda ve zorda olan bu süreçte sıkıntıya giren ailelerimize yaklaşık 25 kilogramlık her bir pakette çok güçlü bir gıda destek paketi sunmuş olacağız. Bunun yanında yine 10 bin ailemize de sosyal amaçlı bir belediyecilik olarak temizlik ve hijyen için kullanılacak 10 bin paket dağıtacağız. Yaklaşık her ay 30 bin ailemize hem nakdi yardım, hem gıda yardımı ve hem de sağlık yardımı olarak ulaşmış olacağız. Yaklaşık 150 bin vatandaşımıza belediyemizin her ay dokunmasını, onlarla buluşmasını ve sıkıntılarını gidermesini sağlayacağız" dedi.

"Valilik olarak İyilik Havuzu Projesi başlatıyoruz"

Pazartesi gününden itibaren yeni bir projeyi hataya geçireceklerini aktaran Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın yoğun talep ve isteği var, Özellikle yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte mübarek üç ayların manevi ikliminde hayırlarını, sadakalarını, fitrelerini ve zekatlarını darda ve zorda olan vatandaşlara iletmek istiyorlar. Bunu da sağlamak için valilik olarak bir İyilik Havuzu Projesi başlatıyoruz ve bu havuzda herkesin gönlünün bu iyilik pınarlarından bir damla olarak katkıda bulunacağını biliyoruz. Açacağımız hesaplarda, vereceğimiz SMS bağlantılı çalışmalarda ve kendilerinin doğrudan aktara bileceği kaynaklarda toplanacak bu havuzda yine bu vatandaşlarımıza aktarılacaktır. Amacımız şudur, bu sıkıntılı süreçte millet olarak bir ve beraber olmanın, zorlara beraber göğüs germenin, sıkıntıları el birliği ile gidermenin sorumluluğunu taşıyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum. Elimizdekini paylaşmaya, darda ve zorda olanları düşünerek onlarla bir olmaya, yetimin, öksüzün ve mağdurun başını okşamaya her zamankinden daha fazla muhtacız ve bunu yapmak zorundayız. Hemen yanı başımızda işini kaybeden, karşı komşumuzdakilerin darda ve zorda olduğunu bildiğimiz insanlara bu yardım elini uzattığımız zaman inanın bu hem bu sıkıntıları aşılmasında hem de geleceğe güçlü bir millet olarak inşallah çok büyük bir katkı sağlayacaktır."

"Diyarbakır'da sosyal hayatın yüzde 90'ı durdu"

Türkiye'de eş zamanlı olarak Diyarbakır'da da İl Pandemi Kurulu ve İl İdare Kurulunu topladıklarını hatırlatan Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada ilimizdeki son gelişmeleri, buna bağlı sağlık sisteminde verdiğimiz hizmet ve bununla ilgili tüm süreçleri, alınan ve alınması gereken tüm önlemleri değerlendirdik. Diyarbakır olarak çok güçlü bir şekilde sağlık alt yapımızla hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. Bütün sağlık kurullarımızda çalışan fedakar sağlık personellerimizin çok üstün gayretleri ile şuan itibariyle Diyarbakır'da ciddi bir sıkıntı olmadığını özellikle altını çizmekteyim. Buradan bütün sağlık çalışanlarımıza da milletçe bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Buna bağlı olarak bildiğiniz gibi bütün şehirlerarası seyahat kısıtlaması geldi. Diyarbakır'da da gerek havalimanımızda gerekse merkez ve ilçe otogarlarımızda seyahat kurulları oluşturuldu. Bu kurullarımız belli şartları taşıyan vatandaşlarımızın seyahat izin belgelerini verecekler. Onun dışında hiçbir vatandaşımız bildiğiniz gibi il dışına seyahati mümkün değil. Havaalanımızda da aynı tedbirler alındı. Vatandaşlarımıza buradan ifade ediyor ve bir kez daha rica ediyorum lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. Bildiğiniz gibi, yaşanan korona virüs sürecine karşı en önemli tedbir sosyal izolasyon, evde kalmak ve evde de sosyal mesafeyi korumak ve yaşamaktır. İfade edebilir ki Diyarbakır halkı bu uyarılar çok büyük bir ortanda uyuyor. Dışarıdaki sosyal hayatın yüzde 90'ı hemen hemen durmuş durumdadır. Bunun böyle devam etmesini istiyoruz, aldığımız kararlar bunu sağlamaya dönük ve yönelik. Özellikle çocuklarımızın dışarıda olmaması ve toplum içerisinde dolaşmaması, hastalığın taşıyıcı riskine konu olmaması gerekiyor. 65 yaş üzeri değerli büyüklerimize 22 Mart'tan itibaren yasak getirildi ve yasakla birlikte büyüklerimize vefa destek gruplarımız hem maddi hem de manevi yakın ve yardımcı olmaktadırlar. Onlardan da ricamız, evden çıkmamalarını istiyoruz. Teknik olarak aldığımız kararları paylaştığımızda Diyarbakırlılara buradan çok teşekkür ediyorum sevgili hemşehrilerime tam anlamıyla bir uyum gerçekleştiriliyor. İnşallah bu önümüzdeki 2-3 haftayı bu sorumlulukla geçirdiğimiz zaman inanıyorum ki bu hastalığın belini kıracağız ve ülke olarak inşallah bunu geride bırakmış olacağız."

