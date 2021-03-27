Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı
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Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı Adıyaman'da jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ve finansman sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ve finansman sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan üç şahsa yönelik Adıyaman merkeze bağlı Çatalağaç köyünde operasyon yaptı.

Operasyonda M.Ş.E., A.E. ve A.K. isimli şahısları ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan A.E. ve M.Ş.E. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı
Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı
Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı
Teröre finansman sağlayan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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