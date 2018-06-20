Teröre Aktarılan Kaynakları Kestik Bütçemiz Halkımıza"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince gençlik merkezi ve bilgievlerinde düzenlenen ücretsiz kurslarla gençler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından bilgievi ve gençlik merkezlerinde ücretsiz yabancı dil, resim, müzik ve bilgisayar eğitimi imkanına kavuşan gençler, kütüphane, konferans salonu ve kafeterya hizmetlerinden de faydalanma olanağına kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin belediye olarak hayata geçirdikleri tüm projelerden ücretsiz faydalandığını söyledi.

Gençlik merkezleri, bilgievleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının öğrenci ve gençlerin boş vakitlerini faydalı şekilde geçirmeleri için gereken önlemleri aldığını ifade eden Yaman, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bütün programlar ücretsizdir. Yaz okulları, 'Mahalleme Havuz Geldi Projesi' gibi. Gençlik merkezi ve bilgi evlerindeki kurslar da ücretsiz. Bunun içerisinde üniversiteye hazırlık kursları ve diğer kurslar da var." dedi.

"Artık yerel yönetimler ödeneğini teröre harcayamayacak"

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yaman, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin terörle mücadele konusundaki kararlı tutumuna devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda bölgede vali, kaymakam, asker, jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularının topyekun bu mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çeken Yaman, Mardin'in bu sayede huzur şehri haline geldiğini aktardı.

Yaman, "Bölge huzur bölgesi haline geldi. Artık yerel yönetimler de hiçbir ödeneğini ne teröre, ne başka lüzumsuz şeylere ne de israfa harcamıyorlar, harcamayacaklar da." diye konuştu

Yerel yönetimlere görevlendirmenin yapılmasının ardından teröre giden kaynakların kesildiğine dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlere görevlendirmenin yapılmasından sonra teröre aktarılan kaynakları kestik, bütün bütçemiz, halkımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, şehre harcanıyor. Bunun içinde en fazla da gençlere harcamış oluyoruz ve daha fazla hizmet veriyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Onlara ilişkin bütün projeler ücretsiz. Hep beraber, onların istekleri doğrultusunda projeleri hayata geçiriyoruz. Gençler de bu durumdan memnun. İnşallah bundan sonra, hem bölge hem Mardin terörle anılmayacak."

"8 bin gencimiz kayıt oldu"

Gençlik Merkezi Müdürü Burak Bahadır Tuzlu, gençleri yarınlara hazırlamak için merkezde verilen bütün kursların ücretsiz olduğunu belirtti.

Tuzlu, gençlerin huzur ortamının tadını çıkardığını ifade ederek, "Şu ana kadar gençlik merkezimize yaklaşık 8 bin gencimiz kayıt oldu. Bunlardan 3 bini merkezimizde verdiğimiz çeşitli kurslarda eğitim görüyor. 200 öğrencimiz ise üniversite sınavlarına hazırlık için verdiğimiz YKS kurslarına katılıyor. Gençlerimize, matematik, fizik, coğrafya, tarih ve felsefe gibi derslerde uzman eğitmenlerimiz eğitim vermekte. Bunun yanında yabancı dil sınavına hazırlananlar için Almanca ve İngilizce kursları da var." şeklinde konuştu.

Merkezde YKS kurslarıyla gençleri sınavlara hazırladıklarını dile getiren Tuzlu, öğrencilere psikolojik destek verildiğini, gençlerin sınavlarda başarılı olması için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

"Daha önce böyle imkanlarımız yoktu"

Kursiyerlerden Hüseyin Akgün, 5 aydır YKS kurslarına devam ettiğini söyledi.

Alanında uzman hocalardan eğitim aldıklarını ifade eden Akgün, "Kurslar ücretsiz olduğundan dolayı buraya başvurdum. Süremiz çok kısıtlıydı bunun için hızlandırılmış bir eğitim verildi. Burası biz gençler için çok faydalı oldu. Daha önce böyle imkanlarımız yoktu. Bu imkanları bizlere sunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür ediyorum." dedi.

Emine Elyaman da, öncelikle kütüphaneden faydalanmak için gençlik merkezine geldiğini, daha sonra YKS kursları düzenlendiğini duyunca başvurduğunu dile getirerek, "Bize ücretsiz olarak kitap ve fotokopi imkanları sunuluyor. Gençlik merkezi sayesinde üniversite sınavlarına hazırlanma imkanı buldum. Şu an kendimi tam olarak sınava hazır hissediyorum." ifadelerini kullandı.