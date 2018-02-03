Terörden Zarar Gören Üretici ve Esnafların Kredi Borçları Ertelendi

Bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören üretici ve esnafların kredi boçlarının ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bazı illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticileri ile esnaf ve sanatkarların T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden kullandıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi. - ANKARA