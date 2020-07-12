Terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu
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Terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu

Koyun sürülerinden görüntü (Drone) Çocuğun yeni doğan kuzuyu sevmesi Yaylacılardan görüntüler Besicilerden Sacit Sönmez ile röportaj Kadınların yaylada çadırlarının önünü temizlemesi Besici Erdal Aslan ile röportaj Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile röportaj Muş'ta terörden...

12.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:29

Koyun sürülerinden görüntü (Drone)

Çocuğun yeni doğan kuzuyu sevmesi

Yaylacılardan görüntüler

Besicilerden Sacit Sönmez ile röportaj

Kadınların yaylada çadırlarının önünü temizlemesi

Besici Erdal Aslan ile röportaj

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile röportaj Muş'ta terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalar, sıcak illerden gelen göçerlerin yanı sıra kentteki besicilerin hayvan sürüleriyle şenlendi

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın:

"Kentimizdeki 217 yaylada sadece bizim hayvanlarımız değil, diğer illerden gelen göçerler de hayvanlarını otlatıyor. Özellikte Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ ve Siirt illerinden göçerler, yaklaşık 300 bin küçükbaş hayvanla bölgeye geliyor"

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından hayvancılığa açılan yaylalar, binlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürülerle renklendi.

Türkiye'nin önemli hayvancılık bölgelerinden Muş'ta da güven ortamının tesis edilmesiyle yaylalarda hayvancılık yapma imkanı bulan besiciler ile göçerler, yıllar sonra kavuştukları huzurun tadını çıkarıyor.

Terör örgütünün baskıları nedeniyle daha önce yaylalara çıkmaya endişe eden hayvan yetiştiricileri, havaların ısınmasıyla Muş'un serin ve verimli yaylalarını tercih ediyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile terörden arındırılan yaylalar da bugünlerde binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yeşilin tüm renklerine bürünen, birbirinden farklı çiçeklerle bezenen kentteki 217 yaylada hayvan sürülerini otlatan besiciler, teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşamlarıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

"Yaylalarımızda huzur var"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 325 bin büyükbaş, 1 milyon 84 bin de küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerin yaylalara çıktığını belirten Aydın, şunları dile getirdi:

"Önceki yıllarda terör belasından dolayı yaylalara çıkamayan vatandaşlarımız, başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yaylaları kullanmaya başladı. Şu anda yaylalarımızda huzur var. Düzenli olarak yaylalara giderek besicileri ziyaret ediyoruz. İyi bir ekonomi var burada. Güzel bir süreç işliyor. Yaylalarımızla beraber 3,5 milyon dönüm meramız var. Kentimizdeki 217 yaylada sadece bizim hayvanlarımız değil, diğer illerden gelen göçerler de hayvanlarını otlatıyor. Özellikte Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ ve Siirt illerinden göçerler, yaklaşık 300 bin küçükbaş hayvanla bölgeye geliyor."

"Hayvan varlığımız arttı"

Huzurun sağlanmasıyla hayvancılığın ekonomiye katkısının da arttığını vurgulayan Aydın, daha önce 900 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon 84 bine yükseldiğini, insanların yeniden hayvancılığa yönelmeye başladığını aktardı.

Hayvan yetiştiricilerinin artık korkmadan yaylalara çıkabildiğine dikkati çeken Aydın, "Bu sayede yaylalarımız şenlendi. Ülke ve Muş ekonomisine büyük katkı sağladı. Şu anda yaylalarımızda güven ve huzur ortamı var. Besiciler Muş Ovası'nı tercih ediyor. İlimiz verimli yayla ve meralara sahip. Burada otlayan hayvanlarımızın hem etleri lezzetli hem de sütleri doğal oluyor. Bu nedenle hayvancılığımız her geçen gün büyüyor. Geçen yıla göre küçükbaş hayvanda yüzde 5, büyükbaş hayvanda ise yüzde 7 oranında bir artış meydana geldi. Bu ivmenin süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaylalarda huzurumuz yerinde"

Besicilerden Sacit Sönmez ise havaların ısınmasıyla yaylalara çıktıklarını belirterek, "10 bin hayvanımız var. Yaylamız bize yeterli gelmiyor. Burada huzurumuz yerinde. 45 gündür yayladayız. Burada yazı geçirdikten sona köye döneceğiz." dedi.

Besici Erdal Aslan da tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade ederek, yaz boyunca yaylalarda hayvanlarını otlattıklarını, elde ettikleri sütle yaptıkları ürünleri satarak geçindiklerini aktardı.

Terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu

Kaynak: AA

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