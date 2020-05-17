Terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü yaptı.

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'dan temizlenen İran sınırındaki Tekkeli köyünde bulunan yaylaya doğa yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Yakup Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve beraberindekiler, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Tekelli Yaylası'na yaklaşık 3 kilometre boyunca yürüyerek ulaştı. Güven ve beraberindekiler, doğada yürüyüş yaparak Türk bayraklarıyla fotoğraf çekindi.

Kaymakam Güven, ilçede baharın gelmesiyle birlikte yaylalarda da güzel görüntüler ortaya çıktığını belirterek, "Biz de bugün buraya geldik ve vatandaşlarımızla yaylayı gezdik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA