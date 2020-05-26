Terörden temizlenen Telabyad'a Türk bayrakları asıldı Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

(Mehmet Dikeç/İHA)

Kaynak: İHA