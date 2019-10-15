- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler
- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntülerTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.
- Terörden temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'tan yeni görüntüler kameralara yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Tel Abyad'dan yeni görüntüler kameralara yansıdı.