Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
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Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı

Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde 'Muş Güvenlik Toplantısı' başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde 'Muş Güvenlik Toplantısı' başladı.

Öğle saatlerinde Muş'a gelen Bakan Soylu ve beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve kurummüdürleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde bulunan ve terörden temizlenen Şenyayla bölgesindeki 1700 rakımlı Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesine geldi. Burada görev yapan jandarma komando birliğini selamlayan Bakan Soylu, daha sonra basına kapalı olarak 'Muş Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. - MUŞ

Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı
Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Terörden temizlenen Şenyayla bölgesinde güvenlik toplantısı - Haberler
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