Terörden temizlenen Gabar ve Cudi Dağı fotoğrafçılara mekan oldu
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Terörden temizlenen Gabar ve Cudi Dağı fotoğrafçılara mekan oldu

Terörden temizlenen Gabar ve Cudi Dağı fotoğrafçılara mekan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir dönem terör örgütü PKK'nın üs olarak kullandığı Cudi ve Gabar Dağları, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından profesyonel fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın üs olarak kullandığı Cudi ve Gabar Dağları, bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından profesyonel fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağlarındaki doğal güzellikleri, endemik bitki türleri, tarihi yerleri ve yaban hayatı profesyonel fotoğrafçıların ilgisini görmeye başladı. Zorlu coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası olan, fakat güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilmeye başlanan Gabar ve Cudi Dağları, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor. Bölgenin 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Rıdvan Başkurt, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerleri çekilen fotoğraflarla sosyal medya sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını belirtti.

Şırnak'ın fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu belirten Rıdvan Başkurt, "Fotoğraf çekimine ilk başladığım zamanlar hobi olarak yapıyordum. Zaman geçtikçe daha çok beni mutlu etmeye başladı. Çektiğim fotoğrafları ilk olarak sosyal medya platformunda paylaşmaya başladım. Yorumlar gelince hoşuma gitmeye başladı. Zamanla kendimi geliştirerek, artık profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bölgede fotoğraf çekiyorum. Özellikle ilgi alanımda Gabar ve Cudi Dağları ile bizim geleneksel kültür konuları oluyor. 2018 yılında bu çekimlerimi fark eden turizm şirketleri oldu. Bu doğrultuda Şırnak bölgesi hakkında turlarla ilgili konuşmaya başladık. Zamanla 10-11 tur gerçekleştirdik. Gezginler geldi, gördüler, hepsi de hayran kaldı. Şırnak bölgesinde sadece doğa değil, aynı zamanda inanç turizmi, trekkingler, kamp yerleri, rafting gibi yerleri belirlemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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