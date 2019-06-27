Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı

Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı

Siirt'te terör örgütüne PKK üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı

Siirt'te terör örgütüne PKK üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütüne üye olmaktan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.K, İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Batman-Siirt kara yolunun Kayabağlar mevkisindeki yol kontrolünde yakalandı.

F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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