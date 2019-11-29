Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım
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Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.

29.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:39
Terörden arındırılan Rasulayn'a insani yardım

çerçevesinde terörden arındırılan Rasulayn'da insani yardımlar sürüyor.

'nın hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve diğer kurumların koordinasyonunda Rasulayn'da, günlük hayatına dönen Suriyelilere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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