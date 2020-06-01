Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular
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Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular

Muş'ta yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen bölgeye yeniden dönerek ev yapmaya başladı.

01.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:11

Muş'ta yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen bölgeye yeniden dönerek ev yapmaya başladı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyü sakinleri, 1993'te terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları topraklara, yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Terörden temizlenen bölgedeki köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yeni evler yaparak köy hayatına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

"Yol, su ve diğer altyapı çalışmalarını yapıyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının sağlandığı köyün altyapısı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Köy yolunu asfaltlayıp içme suyu hattının getirileceğini belirten Yentür, "Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonucunda bölgeye huzur geldiğini ve köylerinden göç etmek zorunda kalan insanlarımız artık kendi köylerine, mezralarına dönmeye başladı. Bu, sevindirici bir olay. 27 yıl sonra onlarca vatandaşımız göç ettiği büyük şehirlerden geri dönüş yaparak inşaat yapmaya başladılar. Devlet olarak da vatandaşlarımızın kendi köyünde rahat etmeleri için yol, su ve diğer alt yapı çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Köyde geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yentür, "Bu açıdan ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik güçlerimizin terörden temizlediği bu bölge artık tarım ve hayvancılıkla geliştirilecek." ifadelerini kullandı.

"Devletimize teşekkür ederiz"

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez de 27 yıl aradan sonra köylerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Yıllar sonra köye dönen vatandaşların, tarım ve hayvancılık yapmaya başladığını anlatan Erez, şunları kaydetti:

"1993'te terör nedeniyle köy boşaldıktan sonra vatandaşlarımız hayvanlarını satarak İstanbul, Adana ve Bursa gibi büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından köyümüz terörden temizlendi. 27 yıl sonra geri dönüşler başladı. Devletimiz köyümüze yol, su, altyapı için çalışma yürütüyor. Vatandaşlar huzur ve güven içinde ev yapmaya başladı. Şu ana kadar 80 hane köye dönüş yaptı. Devletimize teşekkür ederiz."

Köy sakinlerinden Ümit Ersen ise terör baskısı nedeniyle köyden göç ettiklerini belirterek huzur ve güvenin sağlandığı köylerine yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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