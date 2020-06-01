Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular

Muş'ta yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen bölgeye yeniden dönerek ev yapmaya başladı.

Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular
01.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:49

Muş'ta yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen bölgeye yeniden dönerek ev yapmaya başladı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyü sakinleri, 1993'te terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları topraklara, yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Terörden temizlenen bölgedeki köylerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sürede zarar gören evlerinin yerine yeni evler yaparak köy hayatına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

"Yol, su ve diğer altyapı çalışmalarını yapıyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının sağlandığı köyün altyapısı için çalışma başlattıklarını söyledi.

Köy yolunu asfaltlayıp içme suyu hattının getirileceğini belirten Yentür, "Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonucunda bölgeye huzur geldiğini ve köylerinden göç etmek zorunda kalan insanlarımız artık kendi köylerine, mezralarına dönmeye başladı. Bu, sevindirici bir olay. 27 yıl sonra onlarca vatandaşımız göç ettiği büyük şehirlerden geri dönüş yaparak inşaat yapmaya başladılar. Devlet olarak da vatandaşlarımızın kendi köyünde rahat etmeleri için yol, su ve diğer alt yapı çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Köyde geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Yentür, "Bu açıdan ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik güçlerimizin terörden temizlediği bu bölge artık tarım ve hayvancılıkla geliştirilecek." ifadelerini kullandı.

"Devletimize teşekkür ederiz"

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez de 27 yıl aradan sonra köylerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Yıllar sonra köye dönen vatandaşların, tarım ve hayvancılık yapmaya başladığını anlatan Erez, şunları kaydetti:

"1993'te terör nedeniyle köy boşaldıktan sonra vatandaşlarımız hayvanlarını satarak İstanbul, Adana ve Bursa gibi büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından köyümüz terörden temizlendi. 27 yıl sonra geri dönüşler başladı. Devletimiz köyümüze yol, su, altyapı için çalışma yürütüyor. Vatandaşlar huzur ve güven içinde ev yapmaya başladı. Şu ana kadar 80 hane köye dönüş yaptı. Devletimize teşekkür ederiz."

Köy sakinlerinden Ümit Ersen ise terör baskısı nedeniyle köyden göç ettiklerini belirterek huzur ve güvenin sağlandığı köylerine yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Kabak Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:52:15. #1.14#
title