Terörden arındırılan Faraşin Yaylası, bölge halkının geçim kaynağı oldu ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, terörden arındırılmasının ardından bölge halkının geçim kaynağı oldu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, terörden arındırılmasının ardından bölge halkının geçim kaynağı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli yaylaları arasında bulunan ancak bir dönem terörle anılan Faraşin Yaylası, otlu peynir için ot ve çeşitli bitkiler toplamak isteyen vatandaşların geçim kaynağı haline geldi. Göçerlere ev sahipliği yapan Faraşin Yaylası'na gelenler gün boyu yaylayı gezerek, ot ve bitki topluyor.

Günde ortalama 20 kilo ot ve bitki toplayan vatandaşlar bunları, kilosu 30 liradan satıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinden 3 gün önce yaylaya gelen Hüseyin Tadik, "Ailemle birlikte Cizre'den üç gün önce Faraşin'e geldik. Topladığımız bitkileri eve götürüp kaynattıktan sonra peynirle karıştırıp kışın tüketeceğiz. Bu bölgede çok güzel bitkiler yetişiyor" dedi.

Kaynak: DHA