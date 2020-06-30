Terörden arındırılan Derecik seracılıkla gelişiyor
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Terörden arındırılan Derecik seracılıkla gelişiyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından döndükleri köylerinde devletin desteğiyle kurdukları seralarda üretim yapmaya başladı.

Terörden arındırılan Derecik seracılıkla gelişiyor
30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:28

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından döndükleri köylerinde devletin desteğiyle kurdukları seralarda üretim yapmaya başladı.

Yıllarca PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla gündeme gelen Derecik, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ile terörden arındırıldı. Güvenliğin sağlanmasıyla büyüdükleri yerlerde huzura kavuşan ilçe sakinleri, devletin sağladığı desteklerle yeniden topraklarını işlemenin mutluluğunu yaşadı.

Mikroklima özelliğiyle birçok ürünün yetişmesine uygun olan ilçede kurdukları farklı büyüklüklerdeki seralarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, tarlalarına da kavun ve karpuz fidesi ekerek ürün çeşitliliğini artırdı.

İlçe sakinleri, yıllar sonra huzurla yaşadıkları topraklarda, elde ettikleri ürünleri satarak ekonomiye katkı sunuyor.

"İlçemiz seracılığa en uygun yerlerden biri"

Kaymakam Ömer Faruk Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli toprakları ve uygun ikliminden dolayı tarımsal üretim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

İlçedeki çiftçilerin tarımsal alanda gelişmesini sağlamak için "seracılık ve örtü altı yetiştiriciliği" projesini başlattıklarını belirten Yüce, Derecik'in mikroklima özelliği sayesinde seracılık için en uygun yerlerden biri olduğunu vurguladı.

İlçede kooperatif kurarak üretim yapan çiftçileri bir çatı altında toplayacaklarını anlatan Yüce, şöyle konuştu:

"Projenin ilk dönemini yaşıyoruz. Seralarımız nisan ayında kuruldu ve fideler ekildi. İki hafta içinde hasadını yapacağız. Ürünlerin satışı noktasında kooperatif aracılığıyla süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde sera sayısını artırarak bu yelpazeyi geliştireceğiz. Kısa sürede bunun ekonomik geri dönüşlerinin hissedildiği bir sistemi kurmuş olacağız. DAP (Doğu Anadolu Projesi) ve DAKA'dan (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) bu anlamda destekler aldık. Yılda sadece bir ürün yetiştirmiyoruz, yılın 12 ayı üretim yapacağız. Buradan elde edilecek ürünler ilçeye ekonomik açıdan büyük katkı sunacak. Önümüzdeki yıllarda Derecik, özellikle Hakkari, Van ve yakın illerin Antalya, Mersin gibi üretim merkezi olacak, buna inanıyorum. Şu anda 9 serada üretim yapılıyor, 25 tane daha sera kurulacak."

İlçede üretilen ürünlerin bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede olduğuna dikkati çeken Yüce, çiftçilere yönelik destekleri artırarak Derecik'i seracılığının merkezi haline getireceklerini aktardı.

Çiftçilerden Muhsin Sevim de "genç çiftçi programı" kapsamında yaptığı başvuruyla 252 metrekarelik sera desteği aldığını belirterek, "Seramızda birçok ürün yetiştiriyoruz. Kaymakamlığımızın destekleriyle yaklaşık 15 bin karpuz ve kavun fidesi ektik. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Devletimizin destekleri olmasa bu işi yapamazdık." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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