Terörden arındırılan 2047 rakımlı yaylada bal hasadı

PERVARİ, SİİRT (DHA) - SİİRT'in Pervari ilçesinde Pkk'ya yönelik operasyonların ardından terörden arındırılan 2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda, törenle bal hasadı yapıldı. İlk hasadı yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bölgenin terörden kurtulduğuna değindiği konuşmasında, "Bütün fenni analizlerde bu balın çok kaliteli olduğu ortaya çıkıyor, mutlaka hak ettiği değerini bulacaktır" dedi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının oluştuğu Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Çemikari Yaylası'nda kara kovan balının hasadı yapıldı. 3 tonun üzerinde verimin beklendiği hasat için düzenlenen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Pervari Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Ete, Pervari Tarımsal Bal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Korkusuz, köy muhtarları, arı üreticileri ve bölge halkı katıldı. Törende özel arıcı kıyafetlerini giyen Vali Hacıbektaşoğlu, ilk hasadı yaptı.