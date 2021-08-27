Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı
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Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Amed Eyaleti'nde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu...

Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

DİYARBAKIR - Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Amed Eyaleti'nde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş isimli örgüt mensubu 26 Ağustos tarihinde Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı
Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı
Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı
Son Dakika | Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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