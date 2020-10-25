Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan oğlu tutuklandı
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Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan oğlu tutuklandı

25.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:28

Son dakika haberler: Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu sağ yakalanan Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Terörist Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine götürüldü.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de Hatay Amanoslar'da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını duyurmuş, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu açıklamıştı.

Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı bildirilmişti.

Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı
Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı
Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı
Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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