"Terör zararı" gösterip devleti maddi kayba uğratmışlar
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"Terör zararı" gösterip devleti maddi kayba uğratmışlar

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı dolayısıyla meslekten ihraç edilen eski vali yardımcısı Erol Özer'in de arasında yer aldığı 12 kişi hakkında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

01.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:43

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı dolayısıyla meslekten ihraç edilen eski vali yardımcısı Erol Özer'in de arasında yer aldığı 12 kişi hakkında devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özer ile 11 sanık hakkında 19 ayrı zarara ilişkin "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki Muzaffer Ava'nın bir süre önceki suç duyurusunda, Özer'in 2004-2007 yıllarında Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması için kurulan zarar tespit komisyonu başkanlığı yaptığı dönemde usulsüz uygulamalarla, tazminat miktarlarının doğru belirlemediği ileri sürüldü.

İçişleri Bakanlığınca söz konusu olayla ilgili görevlendirilen müfettişin rapor hazırladığına işaret edilen iddianamede, suç duyurusunda Özer'in 2007'de görevinden ayrıldığı, 2008'de ise FETÖ'den hapis cezasına çarptırılan eski Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun olayı kapatarak, görevini kötüye kullandığının öne sürüldüğünün yer aldığı aktarıldı.

İddianamede, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mutlu hakkındaki şikayetin görevsizlik kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

19 eylemde kamuyu zarara uğratmışlar

Müfettiş raporunda, Özer'in başkanlığında 4 No'lu Zarar Tespit Komisyonunun 2004-2007 yıllarında aldığı tazminat ödenmesine ilişkin kararlarla ilgili olarak, bilirkişilerin incelemesi sonucunda 19 komisyon kararında usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, Özer ve komisyon üyelerinin farklı tarihlerde Kocaköy, Bismil, Lice, Kulp ve Hani ilçelerindeki keşif ve tespit tutanaklarında 82 bin lira fazladan ödeme yaparak, kamu zararına sebebiyet verildiği anlatıldı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şunlar yer aldı:

"Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, terör nedeniyle meydana gelmeyen zararları, gelmiş gibi gösterip, evrak hazırlatarak ödeme yaptıkları, böylece kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaati ne kamu kurumu olan devlet hazinesinin aleyhine haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, aralarında eski vali yardımcısı Erol Özer'in de bulunduğu 12 sanık hakkında "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 15 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenerek, mahkumiyet halinde Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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