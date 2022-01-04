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Terör yalanı ile aracını sattırıp dolandırdılar

Terör yalanı ile aracını sattırıp dolandırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te yaşayan C.T ile karısı E.T, kendilerini telefonla arayarak, polis ve savcı olarak tanıtan şahısların söylediği terör örgütü yalanı ile dolandırıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te yaşayan C.T ile karısı E.T, kendilerini telefonla arayarak, polis ve savcı olarak tanıtan şahısların söylediği terör örgütü yalanı ile dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, C.T. ile eşi E.T., kendilerini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldı. Şahısların ruhsatı adlarına kayıtlı olan otomobilin terör örgütü mensupları tarafından satılmaya çalışıldığını söyleyen dolandırıcılar, yapılacak operasyon öncesinde ise C.K ve E.T.'ye aracın satılarak verdikleri iban numarasına yatırılmasını istedi. Bunun üzerine ise C.T, aracını 90 bin TL'ye satarak, Ö.R.Y.'ye ait hesap numarasına parayı gönderdi. Parayı gönderdikten sonra drolandırıldığını anlayan şahısların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Öte yandan Kilis'in Mercidabık Mahallesindeki M.N'ye ait eve giren hırsızlar 1 adet dizüstü bilgisalar ve 100 TL parayı çaldı. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KİLİS

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