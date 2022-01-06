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Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı

Terör şüphelisi yabancı kadın çifte pasaportla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye'den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda çift pasaportla yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye'den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda çift pasaportla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Özbekistan vatandaşı D.K. adlı terör şüphelisi bir kadın, Türkiye'den ülkesine dönmek için 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda geldi. Kontrol noktasında pasaportu incelenen Özbekistan uyruklu D.K.'ye ait pasaportta yapılan incelemede kimlik sayfasında değişiklik olduğu fark edildi. Buna gören şüpheli yolcu, sonrasında kendisine ait olan M.K. ismine düzenlenmiş gerçek pasaportunu pasaport polisine gösterdi. Yapılan incelemelerde, pasaportun 7. sayfasında yer alan "Antalya Havalimanı Giriş- İstanbul Havalimanı Çıkış" damgasının sahte olduğu belirlendi. Ayrıca Özbek yolcunun pasaportunda "DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı" ibareli tahdit kaydı girildiği de ortaya çıktı. Terör şüphelisinin, 9 Aralık'ta ülkesinin başkenti Taşkent'ten sahte Özbekistan umumi pasaportla Antalya Havalimanından yurda giriş yaptığı saptandı.

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