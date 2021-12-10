Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı - Haberler
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Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı

Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, havalimanındaki aramada valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ele geçirilen şüphelinin terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

VAN'da, havalimanındaki aramada valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ele geçirilen şüphelinin terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen kişinin x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi. Üst araması ve valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, daha önce hakkında, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.


Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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