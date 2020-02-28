Terör şüphelisi hakkında adli kontrol kararı verildi
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Terör şüphelisi hakkında adli kontrol kararı verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

28.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:25
Terör şüphelisi hakkında adli kontrol kararı verildi

(İHA) – Düzce'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 4 şüphelinin sorgulaması devam ediyor.


Düzce'de 2015 yılı içerisinde HDP milletvekili aday tanıtım etkinliğinde, bir grup şahsın örgüte ait marşları halka açık alanda söyleyip halaylarla eşlik ettiğinin tespit edilmesi üzerine Düzce 'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 kişinin yakalanması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri operasyon düzenledi. Düzce merkezli Antalya, Ağrı, İstanbul ve Mardin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.


Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahsılardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin sorgulaması sürdüğü öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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