Terör suçundan hapis yatan Londra saldırganı geçen yıl serbest kalmış
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Terör suçundan hapis yatan Londra saldırganı geçen yıl serbest kalmış

Londra'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Saldırganın elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği belirtildi

30.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:13
Terör suçundan hapis yatan Londra saldırganı geçen yıl serbest kalmış

'nin başkenti 'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen yıl serbest bırakıldığı ortaya çıktı.


Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu, yaptığı açıklamada, şu aşamada saldırıyla ilgili başka birinin aranmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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