15.08.2019 20:22

Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı

Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de aranan Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2015 yılında terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı. Kemah kırsalında önceki gün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de aranan Makbule Vural'ın katili Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan- Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 2015 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Makbule Vural'ın da katili olan, Terörden Arananlarda 600 nin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sozde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Fikri kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi.

Boyraz'ın, 27 Agustos 2015 tarihinde Erzincan Kemah ilcesi Ulucınar Koyünde Makbule Vural'ın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu kaydedildi.

Kemah ilçesi Acemoğlu mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca öldürülen Makbule Vural'ın cenazesi İliç'te toprağa verilmişti.

27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan -Kemah karayolunun 40'ıncı kilometresinde Acemoğlu Köprüsü mevkiinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu, Kemah yönünden gelen Ali Rıza Vural yönetimindeki otomobil, teröristleri görünce, gaza basarak bölgeden hızla kaçmaya çalıştı. Teröristler, otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlara hedef olan Ali Rıza Vural'ın yengesi Makbule Vural şehit düştü.

Kaynak: İHA