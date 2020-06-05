Terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 5'e çıktı Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında bir araçla Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığının önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin bu hafta başında da 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar tutuklananların sayısı toplamda 5'e yükseldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA