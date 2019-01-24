Terör Saldırısında Zarar Gören Tarihi Cami Onarıldı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Kilis'teki tarihi Çalık Camisi ibadete hazır hale getirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilen cami, yarın yeniden ibadete açılacak.

Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi camiye teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda iki kişinin şehit olduğunu anımsattı.

Yaklaşık 4 asırlık caminin saldırının hemen ardından ibadete kapatılarak tadilata başlandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür, milletimizin imkanları geniştir, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz terör saldırısı sonucu hasar gören camimizi çok kısa zamanda onardı. Eskisinden daha muntazam ve daha güzel bir şekilde onarılarak ibadete hazır hale getirdi. Çevrede yaşayan vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini göz önünde bulundurarak camimizde ibadete başlayacağız. İnşallah daha sonra büyük bir açılış yapacağız ama vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeden bu camiyi ibadetten, Kur'an'dan ve ezan sesinden mahrum bırakmamak için geçici olarak cuma günü itibariyle ibadete başlayacağız."

- Camide müze oluşturulacak

Şahin, ibadethaneye yapılan roketli saldırının insanlar tarafından unutulmaması adına caminin bir köşesinin müze olarak değerlendirileceğini söyledi.

Terör hadiselerinin ne kadar kötü olduğu ve ibadethaneleri bile hedef aldığını aktaran Şahin, "Burada o hadise esnasında caminin zarar gören eşyaları sergilenecek ve gelecek nesillere terörün ne kadar kötü olduğuna dair bir miras bırakılmış olacak." dedi.

Restorasyon çalışmalarını yürüten firmanın temsilcisi Metin Gül de yaklaşık 10 ayda restorasyonu tamamladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA