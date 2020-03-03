Terör saldırısında yaralanan gümrük personeli şehit oldu

03.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:01

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan şehit oldu.



Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.



Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA