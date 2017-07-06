Terör saldırısında yaralanan Aydınlı Uzman Çavuş şehit oldu



AYDIN - Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla EYP araması yapan devriyeye bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan şehit oldu.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Emrah Ceylan, bu gece saat 01.35 sıralarında tedavi gördüğü Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin Denizli ilinde yaşayan ailesi, acı haberi yaralanmasının ardından getirildikleri hastanede aldı.

Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın naaşı Van'da düzenlenecek askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli-Çardak Hvaalanına getirilecek.

Ailesinin yaşadığı Denizli'nin Merkezefendi-Adalet Mahallesi 10016 Sokakta helallik alınması sonrası şehidin naaşı karayoluyla son yolculuğuna uğurlanacağı baba ocağı olan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesine getirilecek. Şehit Uzman Çavuş ikindi namazı sonrası köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehidin Amasya'da bulunan eşi Senem ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan'ın cenaze töreni için yola çıktığı öğrenildi.