Terör Saldırısında Tahrip Olan Karakol Yeniden İnşa Edildi

Mardin'in Derik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında tahrip olan Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı yeniden inşa edildi.

2 yıl önce 4 Mayıs'ta, 1 askerin şehit olduğu, 9 asker ve 2 sivilin yarandığı terör saldırısında hasar gören karakol yıkılarak aynı yere yeniden yapıldı. Karakolun açılış töreninde kurbanlar kesildi, şehitler için dualar edildi.

Açılışı Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'la yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, daha sonra karakolda incelemelerde bulundu.

"Huzurun sağlanmasında karakolun önemli katkıları olacak"

Vali Yaman, karakolda 2 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerinde bulundu.

Tarihi ipek yolu üzerinde önemli bir noktadaki karakolu hızlı bir şekilde hizmete açtıklarını dile getiren Yaman, şöyle dedi:

"Bu karakolu hızla yaptıralım dedik. Sağ olsun hükümetimiz ve bakanlığımız ödenek gönderdi. Çok kısa sürede bitirmiş olduk. Bugün itibariyle karakolumuz hizmet vermeye başladı. Bu hassas bölgede güzel hizmetler verilecektir diye düşünüyoruz. Mardin'e, bölgeye bir huzur geldi. Bu karakolun bu huzurun sağlanmasında önemli katkıları olacak."

"Allah askerimizi, karakollarımızı korusun"

Kovanlı köyü muhtarı Şerif Seçilmiş ise uzun süreden beri bölgenin huzura kavuştuğunu kaydetti.

Bu huzurun sürekli olmasını dileyen Seçilmiş, "İnşallah bir daha kötü olaylar yaşanmaz bölgemizde." diye konuştu.

Vatandaşlardan Hikmet Subatan da güvenlik güçlerine dua ettiklerini belirterek, "Geçmişte bu karakolumuza saldırı olmuştu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yeni bir karakol kuruldu. Hayırlı olsun inşallah." dedi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, dünyanın yaşayan en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Sultan Kösen ve vatandaşlar katıldı.

Derik ilçesinde 4 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerce Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz şehit olmuş, 9 asker ile 2 sivil yaralanmıştı.