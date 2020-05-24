Terör saldırısında sevdikleri katledilen ailelerin buruk bayramı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'na gözü yaşlı girdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'na gözü yaşlı girdi.

Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan'da köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ile Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu katliamın acısı tazeliğini koruyor.

21 çocuğun yetim bırakıldığı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinden ayrı ilk bayramı karşılamanın hüznünü yaşıyor. Bayramda, kaybettikleri sevdiklerinin mezarlarını ziyaret eden aileler, gözyaşı döktü, dua etti.

Şehit Ahmet Erboğa'nın ağabeyi Seyfettin Erboğa, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, kardeşinden geriye 5 yetimin kaldığını söyledi. Kardeşini çok özlediğini ifade eden Erboğa, şöyle konuştu:

"Kardeşimin aramızda olmasını Ramazan Bayramı'nı birlikte geçirmeyi dilerdik. Onları parça parça ettiler. Allah bunu yapanların ve bunlara destek verenlerin belasını versin. Bu insanların kimse ne olduklarını bilmiyor. Geçen bayramların tümünde birlikteydik. İsterdik ki yine hep birlikte olalım. Bugün ise bayramlaşmak için mezarlığa geldik."

"Keşke bu bayram da babam olsaydı"

Şehidin oğlu Mekin Erboğa da en küçükleri 4 aylık 5 kardeş yetim kaldıklarını belirtti. Babasının bayramını kutlamak için mezarlığa geldiklerini, üzüntülü olduklarını dile getiren Erboğa, "Geçen Kurban Bayramı'nda babamla birlikte ziyaret ettiğimiz evlerde şeker toplamıştık. Babam bütün şekerlerini bana vermişti. Keşke bu bayram da babam olsaydı yine ziyaretlere gitseydik ama mezarlığa geldik. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizi yetim bıraktılar. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz." dedi.

Sedat Hazar'ın ağabeyi Abdulaziz Hazar ise daha önce kardeşiyle birlikte bayram namazına gittiklerini, ardından mezarlığı ziyaret ettiklerini anımsattı.

Hazar, "Bugün ise yüreğimiz buruk bir şekilde mezarlığa geldik. Müslümanlıkta bu vahşet yapılmaz. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Biz bunu yaşadık başka aileler yaşamasın. Ne haldeyiz, görüyor musunuz? Allah'a havale ediyoruz. Allah hakkımızı alacak." diye konuştu.

Kardeşinden geriye 2'si engelli 4 çocuğun yetim kaldığını kaydeden Hazar, şöyle devam etti:

"Artık yeter. Bu acı unutulmaz, ömrümüz oldukça bu acı unutulmaz. Allah'tan dileğim bunu kardeşlerime yapanların aynı şeyi yaşaması. Kardeşim saat 06.00'da uyanıp 100 lira kazanmak için gidecek ve bu hale gelecek, bu unutulamaz. Bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. İnsanlar bayramlarda birbirinin evinizi ziyarete gider biz mezarlığa geliyoruz."

Kaynak: AA