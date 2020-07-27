Terör saldırısında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden 9 şüpheli yakalandı.

Terör saldırısında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden 9 şüpheli yakalandı..."Şehidimizin kanı yerde kalmadı"

AMASYA - Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden 9 şüpheli yakalandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı.

Merzifonlu Şehit Kulaksız'ın kabrini ziyaret eden Merzifonlu hemşehrileri, şehadetinin 5. yılında ruhuna dualar etti.

Haberi alan Fatih Topçu, Kulaksız'n mezarı başında "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Kaynak: İHA