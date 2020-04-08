Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi
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Diyarbakır, Kulp, PKK, 3. Sayfa

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 sivilin cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır'a getirildi.

08.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:42

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden köylülere yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 sivilin cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır'a getirildi.

Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu 5 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sivil şehitler Hacı Akdeniz, Alaattin Yıldız, Ahmet Erboğa, Burhan Tanrıkulu ve Sedat Hazar'ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Selahattin Eyyubi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, düzenlenecek törenin ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi

Kaynak: İHA

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Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Diyarbakır'a getirildi
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