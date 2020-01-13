: Terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - DİYARBAKIR

13.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:12

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 4 yıl önce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru ve hayatını kaybeden 5 kişi anıldı.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 40 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi (29), kızı Mevlüde İrem Çiftçi (4), Lokman Açıkgöz (35), oğlu Murat Alper Açıkgöz (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ve polis eşi Esra Köse Başaran unutulmadı.

Kaymakamlıkça saldırının meydana geldiği alanda yapılan anıtta düzenlenen anma programında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Anıtın karşısına saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı branda asıldı.

Programa, Çınar Kaymakamı Selami Kaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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